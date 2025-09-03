Гибель актрисы в ДТП: осужденного на 10 лет Ильяса Кара заметили гуляющим в Алматы

Ильяса Кара, совершившего громкое смертельное ДТП в Алматы в декабре 2018 года и осужденного на 10 лет, якобы видели на свободе в южной столице. Водителя Gelandewagen отправили отбывать наказание в Жамбылскую область, передает NUR.KZ.

Девушка, которая в страшном ДТП в Алматы в 2018 году потеряла мать и тетю, заявила в Threads, что виновника аварии якобы видели в ТЦ. Также было приложено видео.

"В Esentai Mall гуляет спокойно преступник, который забрал жизнь моей мамы, тети и водителя. Одну сделал инвалидом. 4 семьи страдают, а он спокойно передвигается по городам и живет лучшую жизнь, хотя должен отбывать срок по закону в Таразе!" - написала казахстанка.

В Жамбылском областном суде прокомментировали распространившееся в Сети заявление родственницы погибших.

Здесь сообщили, что в отношении осужденного Ильяса Кара судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда рассмотрела два материала об УДО в марте и июле текущего года.

"Материалы были об УДО, суд первой инстанции (Жамбылский районный суд) оба раза отказал в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении. Коллегия оставила судебные акты в силе", - отметили в областном суде.

На данный момент в производстве Жамбылского районного суда находится материал по ходатайству осужденного Ильяса Кара о замене меры наказания на более мягкий вид наказания.

"Материал находится на стадии рассмотрения, процесс состоится 9 сентября 2025 года в 16:00. Извещение о времени проведения процесса было направлено в УЖД №26 по текущему месту нахождения осужденного Ильяса Кара", - добавили в суде.

Также заявление родственницы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в КУИС. В ведомстве сообщили, что данное лицо приговором суда осуждено к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение).

"Следует отметить, что в соответствии со статьей 113 Уголовно-исполнительного кодекса отбывающие наказание в колонии-поселении имеют право на выезд за пределы учреждения в установленных законом случаях (трудоустройство, отпуск, состояние здоровья).

На основании личного заявления осужденного ему был предоставлен отпуск с разрешением на выезд за пределы учреждения. За период нахождения в отпуске нарушений не допускал", - отметили в КУИС.

Здесь добавили, что за период нахождения в отпуске осужденный находился под контролем сотрудников органов внутренних дел. В данный момент находится в учреждении.

Напомним, Ильяса Кара обвиняли в совершении смертельного ДТП в центре Алматы, в котором погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова. Произошло оно 29 декабря 2018 года. Водитель оставил место происшествия, считая, что начнется самосуд.

В феврале 2019 года Ильяса Кара осудили на 10 лет лишения свободы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его обязали выплатить по 3 млн тенге морального ущерба семьям троих погибших и одной пострадавшей в аварии.

Позже судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алматинского городского суда разъяснила приговор, вынесенный в отношении Ильяса Кара.

