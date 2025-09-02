Задержали в Омане: алматинку пытались вывезти на Ближний Восток для трудовой эксплуатации
Опубликовано:
В Алматы предотвращена попытка вывоза женщины за рубеж с целью трудовой эксплуатации - об этом сообщили в прокуратуре южной столицы, передает NUR.KZ.
"При координации прокуратуры города Алматы, департаментом КНБ по городу, а также при содействии Интерпола и посольства Республики Казахстан в Султанате Оман пресечена попытка незаконной вербовки и вывоза гражданки Республики Казахстан для трудовой эксплуатации за границей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как было установлено, пострадавшая на протяжении длительного времени поддерживала связь с иностранной гражданкой по имени "Ханифа", которая неоднократно предлагала ей переезд в одну из стран Ближнего Востока для трудоустройства, обещая выгодные условия работы.
Сообщается, что поддавшись уговорам, женщина самостоятельно вылетела за рубеж, не уведомив об этом своих близких.
По прибытии в международный аэропорт Султаната Оман она была задержана и в тот же день возвращена на родину, сообщили в ведомстве.
"Прокуратура города Алматы предупреждает: при получении предложений о трудоустройстве за границей гражданам необходимо проявлять бдительность и проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвами мошенников и торговцев людьми", - призвали прокуроры.
Весной этого года сообщалось, что четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме. Сначала в генконсульство Узбекистана обратились граждане РУ, заявившие, что они стали жертвами торговли людьми в Мьянме. В ведомстве заявили, что в такой ситуации оказались 8 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана.
Ранее в казахстанском МИДе сообщали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2281647-zaderzhali-v-omane-almatinku-pytalis-vyvezti-na-blizhniy-vostok-dlya-trudovoy-ekspluatacii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах