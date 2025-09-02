Задержали в Омане: алматинку пытались вывезти на Ближний Восток для трудовой эксплуатации

В Алматы предотвращена попытка вывоза женщины за рубеж с целью трудовой эксплуатации - об этом сообщили в прокуратуре южной столицы, передает NUR.KZ.

"При координации прокуратуры города Алматы, департаментом КНБ по городу, а также при содействии Интерпола и посольства Республики Казахстан в Султанате Оман пресечена попытка незаконной вербовки и вывоза гражданки Республики Казахстан для трудовой эксплуатации за границей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как было установлено, пострадавшая на протяжении длительного времени поддерживала связь с иностранной гражданкой по имени "Ханифа", которая неоднократно предлагала ей переезд в одну из стран Ближнего Востока для трудоустройства, обещая выгодные условия работы.

Сообщается, что поддавшись уговорам, женщина самостоятельно вылетела за рубеж, не уведомив об этом своих близких.

По прибытии в международный аэропорт Султаната Оман она была задержана и в тот же день возвращена на родину, сообщили в ведомстве.

"Прокуратура города Алматы предупреждает: при получении предложений о трудоустройстве за границей гражданам необходимо проявлять бдительность и проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвами мошенников и торговцев людьми", - призвали прокуроры.

Весной этого года сообщалось, что четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме. Сначала в генконсульство Узбекистана обратились граждане РУ, заявившие, что они стали жертвами торговли людьми в Мьянме. В ведомстве заявили, что в такой ситуации оказались 8 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана.

Ранее в казахстанском МИДе сообщали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд.

