Казахстанец разместил фото другого человека и получил от его сестры миллион тенге

Женщина перевела 1 млн тенге, думая, что одалживает их брату, но пострадала от мошенничества. Обвиняемому вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по п.4 ч.2 ст.190 УК РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Подсудимый, используя временный номер телефона, зарегистрировал аккаунт в мессенджере WhatsApp, разместил на нем фотографию другого гражданина и, выдавая себя за него, отправил его сестре ложные сообщения с просьбой перевести 1 млн тенге через приложение, заверив, что деньги будут возвращены наличными позднее", - установил суд.

Потерпевшая перевела указанную сумму на предоставленный счет. Таким образом, по версии обвинения, мужчина совершил мошенничество путем обмана пользователя информационной системы.

Согласно уголовному законодательству, данное деяние относится к категории преступлений средней тяжести.

Вина подсудимого подтверждалась его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также совокупностью других доказательств по делу.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес отсутствие судимости, признание вины, чистосердечное раскаяние, а также прощение потерпевшей.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на тот же срок. Также он привлечен к принудительному труду, определяемому местным исполнительным органом, на 100 часов в год.

На основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" наказание сократили на одну вторую часть. Причиненный ущерб взыскан в пользу потерпевшей.

Ранее стало известно, что в области Абай, желая получить грант или льготу, абитуриенты платили за "помощь в поступлении" от 200 тыс. до 1,2 млн тенге, но стали жертвами мошенничества. Суд отправил обвиняемую в преступлении беременную мать троих детей за решетку.

Мошенники начали делать дипфейки родственников своих жертв и с их помощью вымогать деньги. Они используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото. Преступники нацелились на простых людей, рассчитывая на их невнимательность.

