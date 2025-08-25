Одной из осужденных по делу с ущербом на 55 млн тенге отсрочили наказание в Костанае

В Костанае вынесли приговор подсудимым по делу о создании и руководстве подразделением финансовой пирамиды Life is Good. Одной из них отсрочили наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о создании и руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере (п.2 ч.3 ст.217 УК), рассмотрели в суде №2 Костаная.

"Двое подсудимых с 2019 по 2023 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с целью извлечения дохода от незаконной деятельности, воспользовавшись недостаточной осведомленностью и грамотностью граждан в сфере законодательства, регламентирующего финансовую и банковскую деятельность, организовали и руководили финансовой (инвестиционной) пирамидой Life is Good (проект "Hermes LTD") на территории Казахстана", - установил суд.

Как выяснилось в суде, деятельность велась под видом инвестиционной организации с открытием счетов, позволявшим вовлеченным в результате активной рекламной и агитационной деятельности в компанию вкладчикам получать высокую доходность от имеющихся вкладов по принципу депозитных счетов.

При этом условием получения заработка являлось привлечение новых участников для создания иерархической структуры.

"В результате противоправных действий подсудимых в структурное подразделение финансовой пирамиды были привлечены денежные средства 22 граждан на общую сумму более 88 млн тенге, из которых 12 потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 55 млн тенге", - отметили в суде.

Подсудимые вину признали в полном объеме и просили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд посчитал наличие у подсудимых малолетних детей, а также признание вины, раскаяние в содеянном и положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установили.

Суд признал двух подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также подсудимых лишили права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.

В отношении одной из подсудимых суд в связи наличием у нее малолетних детей предоставил отсрочку исполнения приговора сроком на пять лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что санкция ч.3 ст.217 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Напомним, одним из громких примеров финансовой пирамиды за последние годы стала компания Life is Good, которая представляла себя как международная финансово-аналитическая организация. Она привлекала уязвимые категории населения, обещая высокие доходы за инвестиции в фиктивные проекты.

В результате расследований было установлено, что эта организация - типичная финансовая пирамида. Были осуждены организаторы из нескольких регионов, приговоры суда варьировались от 4 до 6 лет лишения свободы.

В начале этого года в Карагандинской области шло досудебное расследование по факту организации деятельности еще одной финансовой пирамиды с похожим названием - Live Good.

