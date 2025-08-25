Уголовное дело завели после столкновения на ж/д путях в Ұлытау

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела после ЧП с поездами в области Ұлытау, передает NUR.KZ.

"24 августа департаментом полиции на транспорте по столкновению грузового состава с пассажирским поездом сообщением "Жезказган-Астана" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.

Напомним, минувшим вечером на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык – Жезказган) машинист пассажирского поезда №107 сообщением "Жезказган - Астана" применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона.

"Произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения", - заявили по данному факту в КТЖ.

