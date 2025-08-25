Уголовное дело завели после столкновения на ж/д путях в Ұлытау
Опубликовано:
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела после ЧП с поездами в области Ұлытау, передает NUR.KZ.
"24 августа департаментом полиции на транспорте по столкновению грузового состава с пассажирским поездом сообщением "Жезказган-Астана" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.
Напомним, минувшим вечером на перегоне Кызылжар - Туйемойнак (участок Жарык – Жезказган) машинист пассажирского поезда №107 сообщением "Жезказган - Астана" применил экстренное торможение в связи с нахождением на пути грузового вагона.
"Произошло жесткое сцепление. Жертв нет, некоторые пассажиры получили легкие травмы в результате резкого торможения", - заявили по данному факту в КТЖ.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2278677-ugolovnoe-delo-zaveli-posle-stolknoveniya-na-zh-d-putyah-v-lytau/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах