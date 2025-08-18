jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанка попросила принять меры в отношении дочери

      Опубликовано:

      Нетрезвая женщина спит с бокалом в руке
      Пьяная женщина. Иллюстративное фото: SimpleImages / Getty Images

      Казахстанку подвергли аресту за повторное совершение правонарушения, а также установили в отношении нее запрет на употребление алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы по ч.2 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

      "Гражданка, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, нарушила покой семьи, выражалась в адрес матери нецензурной бранью, тем самым проявила неуважение к лицам, состоящим с ней в семейно-бытовых отношениях", - установил суд.

      3 октября 2024 года женщина за то же деяние уже привлекалась к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде административного ареста.

      Как отметили в суде, не сделав для себя должных выводов, она повторно совершила правонарушение в течение года после наложения административного взыскания.

      В суде потерпевшая просила суд принять меры, так как подобные случаи случаются регулярно.

      Постановлением суда женщину признали виновной по ч.2 ст.73 КоАП РК. Ее подвергли административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток.

      Суд также удовлетворил ходатайство районного отдела полиции об установлении в отношении правонарушителя особых требований к поведению, а именно запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца.

      Добавим, что по ч.2 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток. 

      Ранее жителя Костаная оштрафовали почти на 80 тыс. тенге за повреждение клумб. Возвращаясь пьяным из кафе, он решил собрать с них цветы. В суде мужчина не смог объяснить причину своего поступка, но раскаялся в содеянном.

