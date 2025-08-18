Казахстанка попросила принять меры в отношении дочери

Казахстанку подвергли аресту за повторное совершение правонарушения, а также установили в отношении нее запрет на употребление алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы по ч.2 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Гражданка, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, нарушила покой семьи, выражалась в адрес матери нецензурной бранью, тем самым проявила неуважение к лицам, состоящим с ней в семейно-бытовых отношениях", - установил суд.

3 октября 2024 года женщина за то же деяние уже привлекалась к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде административного ареста.

Как отметили в суде, не сделав для себя должных выводов, она повторно совершила правонарушение в течение года после наложения административного взыскания.

В суде потерпевшая просила суд принять меры, так как подобные случаи случаются регулярно.

Постановлением суда женщину признали виновной по ч.2 ст.73 КоАП РК. Ее подвергли административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток.

Суд также удовлетворил ходатайство районного отдела полиции об установлении в отношении правонарушителя особых требований к поведению, а именно запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца.

Добавим, что по ч.2 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток.

