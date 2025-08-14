Акмолинец поехал за пивом, побеседовал с участковым и оказался под статьей

В Акмолинской области полицейские задержали за рулем авто пьяного местного жителя, уже лишенного водительских прав. Оказалось, что он с другом ехал за пивом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акмолинца всего месяц назад лишили права управления транспортным средством на 7 лет, однако он совершил аналогичное нарушение и теперь понесет уже уголовную ответственность.

Из материалов уголовного дела следует, что 12 августа в городе Есиль участковый инспектор полиции возле одного из местных магазинов заметил автомашину марки "ВАЗ-2114".

"Поведение водителя и пассажира заинтересовало бдительного сотрудника: участковый решил поговорить с гражданами. Во время беседы с водителем полицейский почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины. Кроме того, выяснилось, что в таком состоянии водитель и пассажир ехали практически через весь город", - отметили в ДП Акмолинской области.

Экспертиза показала среднюю степень опьянения у водителя.

При более детальном выяснении обстоятельств стало известно, что чуть больше месяца назад, 9 июля, нарушитель уже попадал в поле зрения полицейских, будучи пьяным за рулем. Тогда стражи порядка привлекли его к административной ответственности, он был лишен права управления на 7 лет.

Теперь возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

"По словам пассажира, они выехали за пивом, однако совершенно не подумали о возможных последствиях", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Астане нетрезвый водитель без прав проигнорировал требования полицейских и уехал. Завязалась погоня, в ходе которой пьяный астанчанин на машине врезался в патрульный автомобиль. За это он получил реальный срок.

