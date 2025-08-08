"Детей держали в рабстве": против полицейских из Жамбылской области начали проверку
Опубликовано:
Министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела детей з Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Подозреваемый сейчас находится под стражей.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Кроме того, начата служебная проверка в отношении сотрудников местной полиции. Министр внутренних дел взял дело под личный контроль", - сообщили в МВД.
В МВД подчеркнули, что любые проявления насилия в отношении детей будут жестко пресекаться, а все виновные понесут наказание в соответствии с законом.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Жамбылской области двух детей держат в рабстве в Таласском районе.
В полиции сообщали, что по факту возбуждено уголовное дело, создана специальная комиссия для расследования.
Самих детей забрали в Тараз, в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сообщалось, что там проведут следственные действия, а детям окажут психологическую и юридическую помощь.
На ситуацию отреагировала также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
"Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выезжает к детям для выяснения всех обстоятельств", - сообщила Закиева.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2273463-derzhali-v-rabstve-glava-mvd-vzyal-na-kontrol-delo-detey-iz-zhambylskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах