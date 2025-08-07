"Доход до 2 млн тенге в месяц": миллиард заработали на вебкам-моделях в Казахстане

Сеть вебкам-студий ликвидировали в более чем 10 городах Казахстана. Работавшим там девушкам обещали доход до 2 млн тенге в месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ДП Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой региона провел масштабную операцию по пресечению противоправной деятельности предполагаемой организованной преступной группы.

Ее участников подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов на территории Казахстана с использованием интернета.

"Под прикрытием модельного агентства в более чем 10 городах страны, в том числе в Усть-Каменогорске, функционировали так называемые "вебкам-студии", в которых проводились онлайн-трансляции откровенного характера. К участию привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которым обещали легкий и высокий доход - до 2 млн тенге в месяц", - рассказали в МВД.

В результате тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступная схема принесла организаторам незаконный доход в размере свыше 1 млрд тенге.

В ходе обысков изъяли более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование, а также иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций.

"По делу задержано и арестовано 14 участников организованной группы, в том числе один из основных организаторов противоправного бизнеса", - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело находится на завершающей стадии досудебного расследования.

В начале 2025 года стало известно, что следственный департамент МВД завершил расследование многоэпизодного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ в сфере интимного бизнеса. В пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) были задержаны граждане Казахстана и ближнего зарубежья.

В сентябре прошлого года в Казахстане официально вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", а онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением. В Уголовном кодексе появилось новое понятие - "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета".

