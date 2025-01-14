Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девушек вовлекали в вебкам-бизнес: масштабные задержания провели в Казахстане (видео)

Опубликовано:

Девушек вовлекали в вебкам
Следственные действия. Кадр из видео: polisia.kz

Следственным департаментом МВД завершено расследование многоэпизодного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ в сфере интимного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в августе 2023 года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) были задержаны граждане Казахстана и ближнего зарубежья.

"Они под видом модельного агентства занимались изготовлением и распространением материалов интимного характера через webcam. В криминальный бизнес были вовлечены молодые казахстанки в возрасте от 18 до 25 лет", - рассказали в МВД.

Установленный оборот денежных средств преступной группы составил свыше 3 млрд тенге. Подозреваемыми признано 21 лицо, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Аналогичная преступная схема ликвидирована в декабре прошлого года. Оперативниками УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно проведены задержания в 11 регионах страны, где доставлено более 50 лиц, причастных к данной преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В сентябре прошлого года в Казахстане официально вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", а онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением. В Уголовном кодексе появилось новое понятие - "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета".

Также стало известно, что у жительницы Астаны конфисковали имущество на 2 млрд тенге, которое она заработала от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа. По данным АФМ, женщина приобрела 7 квартир, 2 коттеджа, коммерческое помещение и автомобиль Mercedes-Benz.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211441-devushek-vovlekali-v-vebkam-biznes-masshtabnye-zaderzhaniya-proveli-v-kazahstane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie