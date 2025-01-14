Девушек вовлекали в вебкам-бизнес: масштабные задержания провели в Казахстане (видео)

Следственным департаментом МВД завершено расследование многоэпизодного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ в сфере интимного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в августе 2023 года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) были задержаны граждане Казахстана и ближнего зарубежья.

"Они под видом модельного агентства занимались изготовлением и распространением материалов интимного характера через webcam. В криминальный бизнес были вовлечены молодые казахстанки в возрасте от 18 до 25 лет", - рассказали в МВД.

Установленный оборот денежных средств преступной группы составил свыше 3 млрд тенге. Подозреваемыми признано 21 лицо, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Аналогичная преступная схема ликвидирована в декабре прошлого года. Оперативниками УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно проведены задержания в 11 регионах страны, где доставлено более 50 лиц, причастных к данной преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В сентябре прошлого года в Казахстане официально вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", а онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением. В Уголовном кодексе появилось новое понятие - "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета".

Также стало известно, что у жительницы Астаны конфисковали имущество на 2 млрд тенге, которое она заработала от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа. По данным АФМ, женщина приобрела 7 квартир, 2 коттеджа, коммерческое помещение и автомобиль Mercedes-Benz.