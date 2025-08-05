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      Расследование в отношении "Российских железных дорог" начали в Казахстане

      Опубликовано:

      Поезд РЖД
      РЖД. Иллюстративное фото: company.rzd.ru

      В Северо-Казахстанской области начато расследование в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги", передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области завершен внеплановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов (предоставление контрольного груза для поверки) за 2024 год и январь-февраль 2025 года в пределах Северо-Казахстанской области.

      Поводом для анализа стало обращение ТОО "Agrimer Mamlutka" по вопросу повышения цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

      "Согласно обращению, с января текущего года филиал ОАО "РЖД" повысил стоимость услуги на 9,5% - до 845 261,76 тенге с учетом НДС. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 000 тенге.

      По результатам анализа выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно - установление монопольно высокой цены, что подпадает под действие п.1 ст.174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

      В связи с этим антимонопольным органом начато расследование. Срок его проведения составляет от 3 до 5 месяцев", - рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

      Добавим, что в соответствии с п.1 ст.174 Предпринимательского кодекса РК запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен.

      Как сообщается на официальном сайте компании, ОАО "РЖД" входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из самых крупных предприятий в России. Единственным акционером компании является Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляются Правительством РФ.

      Холдинг "РЖД" оказывает полный спектр услуг в таких сферах, как грузовые перевозки; предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности.

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