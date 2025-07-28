Казахстанец заплатит за свой гнев почти 200 тыс. тенге

Казахстанца наказали за умышленное причинение жене легкого вреда здоровью. Он должен выплатить почти 200 тыс. тенге штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК РК) рассмотрели в Кармакшинском районном суде.

Выяснилось, что вечером 10 апреля 2025 года, около 21:30, подсудимый пришел к своей гражданской жене. В ходе разговора между ними возникла ссора.

"Подсудимый в гневе нанес своей гражданской жене удар кулаком в левую часть груди и в лоб, умышленно причинив ей легкий вред здоровью, и скрылся с места происшествия", - установил суд.

Вина мужчины подтверждалась его признанием, заключением экспертизы, проведенной по определению телесных повреждении потерпевшей, и другими собранными по делу доказательствами.

Приговором суда казахстанца признали виновным. На него наложен штраф в размере 50 МРП - 196 600 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее в Сети появились кадры из Алматинской области. Женщину в крови снял на видео мужчина. Указывалось, что это супруг, который ее и избил. По факту нанесения побоев зарегистрировали уголовное дело. Подозреваемого задержали.

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