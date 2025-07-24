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    Происшествия

      Четверых человек осудили в Жамбылской области за экстремистские публикации в соцсетях

      Опубликовано:

      Стена с колючей проволокой
      Тюрьма. Иллюстративное фото: kolderal/Getty Images

      В Жамбылской области вынесен приговор в отношении четырех человек, обвиняемых в религиозном радикализме, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщили в надзорном ведомстве, в начале текущего года по указанию прокуратуры Жамбылского района сотрудниками полиции и Комитета национальной безопасности в селе Бірлесу Енбек задержана группа лиц из четырех человек, занимавшихся распространением литературы, пропагандирующей религиозную рознь.

      Подчеркивается, что данные лица регулярно публиковали в соцсетях запрещенные в стране аудио-видеоматериалы нетрадиционного религиозного течения.

      В ходе обыска у подозреваемых изъяты разжигающие религиозную рознь материалы, запрещенные к распространению на территории Республики Казахстан.

      "В июне текущего года Жамбылским районным судом указанные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.174 УК (разжигание религиозной розни) и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года", - - говорится в сообщении прокуратуры.

      Приговоры вступили в законную силу.

      "Органы прокуратуры предупреждают, что за изготовление или распространение литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, предусмотрена уголовная ответственность", - обратились в надзорном ведомстве к казахстанцам.

      Напомним, также в январе этого года полицейские Жамбылской области задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, состояли в радикальной религиозной группе. При обысках по местам проживания задержанных изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства. По результатам экспертиз в данных материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни.

      И вновь в январе текущего года в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях пресекли деятельность предполагаемых религиозных радикалов.

      Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

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