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    Происшествия

      "Привязали к седлу и волокли по степи": жестокую расправу над женщиной расследуют в Жетісу

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Всадник на лошади
      Всадник на лошади. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Сети появилась информация о том, что в Аксуском районе области Жетісу женщина скончалась после многочасовых истязаний на глазах у 2-летней дочери. Трагедию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

      В частности, о преступлении сообщила журналист Сандугаш Дуйсенова в Instagram. По словам родственников 32-летней жертвы, женщина была жестоко убита прямо на глазах у ее двухлетней дочери. В преступлении подозревают супруга.

      Близкие говорят, что сначала была ссора, потом - многочасовое насилие, женщину избивали с особой жестокостью.

      По данным журналиста, в медицинском заключении указаны следующие травмы: ЗЧМТ, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности.

      Родные погибшей считают, что ее привязали арканом за руки к седлу лошади и волокли по степи.

      "Как в старинных обрядах казни - ее связали и таскали, пока не остался только изломанный каркас", - со слезами говорит мать погибшей.

      Муж жертвы, по ее словам, занимается фермерским хозяйством и имеет крупное поголовье лошадей. Именно характер травм - содранная кожа на коленях, вывихи и переломы пальцев, разрывы связок и протертые до крови участки тела - дают основания подозревать, что женщина подверглась не просто избиению, а настоящему истязанию.

      По словам родственников, женщина к тому же была беременна. И все это якобы происходило на глазах у ее двухлетней дочери. Ребенок сейчас в глубоком психологическом шоке.

      При этом супруг женщины якобы заявил, что его жена погибла, выпав из окна второго этажа, когда делала селфи.

      Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП области Жетісу, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

      "Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции. В рамках производства предпринимается весь необходимый комплекс уголовно-процессуальных мер, направленных на установление полной и объективной картины преступления.

      Проводится сбор и тщательный анализ доказательств, назначены и уже проводятся судебные экспертизы. Проверяются версии и доводы всех сторон", - пояснили в пресс-службе ведомства.

      В ДП заверили, что следственные действия осуществляются строго в рамках законодательства, с неукоснительным соблюдением прав и законных интересов участников процесса. Виновные понесут ответственность в полном объеме. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

      Добавим, что согласно ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

      Ранее сообщалось, что в Костанайской области совершено двойное убийство. Предварительно установлено, что преступление произошло в ходе семейной ссоры. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний житель поселка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления.

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