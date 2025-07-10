Мужчина кинул зажигательную смесь в подъезде Дома министерств в Астане (видео)

Мужчина совершил поджог в подъезде Дома министерств - бросил зажигательную смесь. Полицейские задержали его, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Кадры с места событий появились в Telegram-канале Astanovka_98.

"Сегодня около 8 утра случился пожар в подъезде №11 Дома Министерств. Неизвестный зашел в Минпросвет и кинул зажигательную смесь на турникет", - сообщил автор.

На кадрах показано место, куда бросили смесь. Сообщается, что возгорание потушили, в том числе сработала спринклерная система пожаротушения.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе столичного ДП сообщили, что полицейские провели задержание.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний гражданин, совершивший поджог в подъезде Дома министерств. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками ДЧС. Пострадавших нет", - заявили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, согласно положениям статьи 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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