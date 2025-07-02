Казахстанца не остановил запрет на выезд, он 6 раз пересекал границу по документам брата

Казахстанцу вынесли приговор за неоднократное нарушение запрета на выезд с помощью документов его родного брата, которые он использовал 6 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном незаконном пересечении государственной границы Казахстана (ч.1 ст.392 УК) рассмотрел Кордайский районный суд.

В 2021 году из-за несвоевременной выплаты кредитов по представлению ЧСИ на мужчину наложили временное ограничение на выезд с территории Казахстана.

"Тем не менее подсудимый, зная об ограничении на выезд, используя документы родного брата, незаконно умышленно пересек границу с нарушением установленного порядка через пункт пропуска "Кордай". Подсудимый подобные незаконные действия совершал неоднократно - шесть раз", - уточнили в суде.

В феврале 2025 года казахстанца задержали работники контрольно-пропускного отдела пограничной службы.

Прокурор просил назначить ему 6 месяцев лишения свободы.

Подсудимый свою вину признал полностью, просил суд не лишать его свободы, так как у него на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей и отец. Мужчина пояснил, что неоднократно выезжал в Кыргызстан, так как устанавливал специальные станки, тем самым получал заработок.

Суд посчитал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и наличие четверых несовершеннолетних детей, а в качестве отягчающих - совершение уголовного правонарушения неоднократно.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в видео 8 месяцев лишения свободы. С применением ст.63 УК наказание определено условным. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.392 УК РК умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.