Жезказганец пришел в гости к знакомому и умер от удара в шею

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Жезказганец пришел в гости к знакомому и умер от удара в шею

      Опубликовано:

      Мужчина держит нож в руке
      Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Kevin Brine / Getty Images

      Жителя Жезказгана на 9 лет лишили свободы за убийство знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь. Также он должен выплатить почти 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

      Суд установил, что в феврале 2025 года подсудимый находился на кухне у себя дома в Жезказгане, где распивал алкогольные напитки со своим знакомым.

      "На почве возникших неприязненных отношений у подсудимого возник умысел на совершение убийства знакомого. С целью доведения преступного умысла до конца он использовал в качестве орудия кухонный нож с деревянной рукояткой, который он взял со стола. Нанес один удар в область шеи знакомого, в результате чего от полученного телесного повреждения тот скончался на месте преступления", - говорится в сообщении суда.

      Вина подтверждалась показаниями потерпевшей, свидетеля, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

      Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимый в суде вину признал полностью, в содеянном раскаялся, просил потерпевшую простить его, а суд - смягчить наказание.

      Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, суд не установил.

      Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности.

      Иск потерпевшей о возмещении морального вреда и материального ущерба суд удовлетворил частично. С подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 6 млн тенге и в счет возмещения материального ущерба 900 тыс. тенге.

      Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

      Ранее в Жезказгане обвинительным вердиктом присяжных мужчине и женщине вынесли приговор за убийство знакомого и расчленение его тела. Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сами подсудимые в суде свою вину не признали и просили их оправдать. В итоге их осудили на 20 лет лишения свободы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.