Жезказганец пришел в гости к знакомому и умер от удара в шею

Жителя Жезказгана на 9 лет лишили свободы за убийство знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь. Также он должен выплатить почти 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

Суд установил, что в феврале 2025 года подсудимый находился на кухне у себя дома в Жезказгане, где распивал алкогольные напитки со своим знакомым.

"На почве возникших неприязненных отношений у подсудимого возник умысел на совершение убийства знакомого. С целью доведения преступного умысла до конца он использовал в качестве орудия кухонный нож с деревянной рукояткой, который он взял со стола. Нанес один удар в область шеи знакомого, в результате чего от полученного телесного повреждения тот скончался на месте преступления", - говорится в сообщении суда.

Вина подтверждалась показаниями потерпевшей, свидетеля, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

Прокурор просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимый в суде вину признал полностью, в содеянном раскаялся, просил потерпевшую простить его, а суд - смягчить наказание.

Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признание вины и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, суд не установил.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности.

Иск потерпевшей о возмещении морального вреда и материального ущерба суд удовлетворил частично. С подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 6 млн тенге и в счет возмещения материального ущерба 900 тыс. тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Жезказгане обвинительным вердиктом присяжных мужчине и женщине вынесли приговор за убийство знакомого и расчленение его тела. Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сами подсудимые в суде свою вину не признали и просили их оправдать. В итоге их осудили на 20 лет лишения свободы.