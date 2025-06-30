Восемь школ оштрафовали в Жамбылской области

В Шу восемь школ оштрафовали за несоблюдение пожарной безопасности. Нарушения не были устранены после проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела об административных правонарушениях в отношении восьми школ района за невыполнение требований служб пожарной безопасности (ч.3 ст.462 КоАП) рассмотрел Шуский районный суд.

С февраля по март 2025 года отдел по чрезвычайным ситуациям провел проверочные мероприятия о соблюдении требований пожарной безопасности в школах Шуского района.

По итогам проверок выявили ряд нарушений в восьми школах. Учреждениям были вручены предписания об их устранении.

"По истечении срока, предоставленного на устранение нарушений, в ходе повторной проверки выяснилось, что нарушения не были устранены, после чего были составлены протоколы об административных правонарушениях", - уточнили в суде.

В суде представители школ признали вину. Они пояснили, что допущенные правонарушения не устранили в связи с недостатком финансирования. В настоящее время письма о выделении необходимых средств направлены в отдел образования.

Представители образовательных учреждений просили назначить штраф без приостановления деятельности.

Постановлениями суда на восемь образовательных учреждений наложен административный штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге) без приостановления деятельности. Постановления уже вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.462 КоАП РК невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100 МРП (393 200 тенге), с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.