Казахстанец купил для внука электрошокер и хотел пронести его в самолет, но его остановили
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В аэропорт Астаны житель Тараза пытался незаконно пронести электрошокер, приобретенный для внука. Прибор был сломан, но штраф мужчина получил, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о незаконном хранении и перевозке оружия (ч.1 ст.482 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Тараза.
В марте 2025 года при досмотре пассажира рейса Астана - Тараз в терминале международного аэропорта столицы в его ручной клади (барсетке) обнаружили электрошокер, хранившийся без соответствующего разрешения. Согласно заключению эксперта, устройство является заводским электрическим оружием, хотя и не находилось в рабочем состоянии.
"Мужчина признал вину, пояснив, что приобрел электрошокер через интернет для внука для защиты от бродячих собак, однако не зарегистрировал его, считая, что прибор неисправен", - отметили в суде.
В соответствии с Законом "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" хранение и ношение гражданского оружия допускается только при наличии разрешения органов внутренних дел. Пассажир такого разрешения не имел.
С учетом признания вины и отсутствия нарушений суд назначил штраф, снизив его сумму на 30%. В итоге размер штрафа составил 55 тыс. тенге. Также суд конфисковал электрошокер.
Постановление уже вступило в законную силу.
Добавим, что по ч.1 ст.482 КоАП РК незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, электрического, метательного, охолощенного, сигнального, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль, калибром более 4,5 миллиметра, основных (составных) частей к нему влекут штраф на физических лиц в размере 20 МР (78 640 тенге), с конфискацией оружия, а также основных (составных) частей к нему.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2260062-kazahstanec-kupil-dlya-vnuka-elektroshoker-i-hotel-pronesti-ego-v-samolet-no-ego-ostanovili/
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