Поножовщина в Астане: что известно о состоянии пострадавшего ребенка

Подросток получил ножевое ранение на территории одного из ЖК в Астане, в то время как его сестру убили. О состоянии пострадавшего сообщили в столичном УОЗ, передает NUR.KZ.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что несовершеннолетний пострадавший жив, но его состояние тяжелое.

"Подросток 2009 года рождения по линии скорой помощи был доставлен в МГДБ-2 с ножевым ранением в области спины. Госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы", - рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня появилась информация, что в Астане произошло убийство молодой девушки. Сообщается, что трагедия случилась около 20:30 в одном из жилых комплексов. Кроме того, от ножевых ранений пострадал ее несовершеннолетний брат.

"В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", - сообщили в полиции.