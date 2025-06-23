Казахстанца арестовали за поведение, оскорбляющее общественную нравственность

48-летнего мужчину наказали за повторное появление в пьяном виде в Кульсары. Ему назначили арест на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.3 ст.440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) рассмотрели в Жылыойском районном суде Атырауской области.

"48-летний гражданин в течение года после наложения административного взыскания за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения повторно 17 июня 2025 года вновь находился в общественном месте в Кульсары в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя поведение, оскорбляющее общественную нравственность", - установил суд.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения.

Постановлением суда его признали виновным. На казахстанца наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

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