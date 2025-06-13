Казахстанец получил крупный штраф за любовь к незаконным путешествиям

В Мангистауской области мужчина преодолел двойное заграждение из колючей проволоки на границе, желая совершить путешествие по городам Туркменистана, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении гражданина, который умышленно незаконно пересек государственную границу Казахстана вне пунктов пропуска (ч.1 ст.392 УК) рассмотрели в Каракиянском районном суде.

Суд установил, что 20 октября 2024 года в период времени с 16:00 до 17:00 подсудимый, находясь в Каракиянском районе, в районе участка №38 с правой стороны, относящегося к пограничной заставе "Даля" контрольно-пропускного пункта "Темір баба" Пограничной службы КНБ РК, преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и умышленно незаконно пересек границу Казахстана вне установленного пункта пропуска.

Вина подсудимого подтверждалась его признательными показаниями, данными в ходе досудебного расследования, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

Прокурор запросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

"Подсудимый полностью признал вину и пояснил, что незаконно пересек границу с целью путешествия по городам Туркменистана. Он выразил искреннее раскаяние в содеянном и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказали в суде.

Суд посчитал признание вины и искреннее раскаяние подсудимого обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств не выявили.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, что составляет 738 400 тенге. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.392 УК РК умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.