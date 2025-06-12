Охранника из Шымкента осудили за избиение мужчины в гостинице

В Шымкенте вынесли приговор 23-летнему охраннику. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, передает Otyrar.kz.

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента признал охранника виновным в превышении полномочий (по части 1 статьи 252 УК).

Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, он обязан пройти 100 часов обязательных работ ежегодно. На тот же срок мужчине запретили работать в сфере охраны.

По данным следствия, 11 ноября 2024 года охранники одного агентства прибыли по вызову в гостиницу, где нетрезвый мужчина мешал персоналу. При попытке вывода тот, по словам обвиняемого, начал его оскорблять.

После этого, по материалам суда, сотрудник охраны вывел мужчину на улицу и в отсутствии свидетелей избил. Потерпевший сначала пришел в себя, но вскоре уже дома потерял сознание. Его доставили в реанимацию.

Согласно выписке из "Судебного кабинета", потерпевший получил тяжелые множественные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, переломы ребер, ушибы легких и многочисленные гематомы.

На суде охранник отказался признать вину. Тем не менее, ни он, ни потерпевший апелляционной жалобы не подавали.

Добавим, что по ч.1 ст.252 УК РК превышение руководителем или служащим частной охранной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.