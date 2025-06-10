Казахстанского военнослужащего осудили за мошенничество

Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил военнослужащего к ограничению свободы и обязательным работам за мошенничество, связанное с оформлением онлайн-кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении военнослужащего Минобороны РК, рядового, обвиняемого в хищении денежных средств путем обмана пользователей информационной системы (п.4 ч.2 ст.190 УК), рассмотрел Военный суд Акмолинского гарнизона.

"Военнослужащий, представляясь предпринимателем, с 8 по 11 марта 2025 года под предлогом трудоустройства ранее незнакомой потерпевшей обманным путем оформил на ее имя онлайн-кредиты в различных микрокредитных организациях, похитив денежные средства последней", - установил суд.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном. Потерпевшая просила принять решение по делу в соответствии с законом.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, чистосердечное раскаяние и возмещение причиненного вреда.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам ограничения свободы с привлечением к обязательным работам по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.4 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.