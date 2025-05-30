Казахстанец получил крупный штраф за находку на автостоянке

Мужчину оштрафовали за кастет, который, по его словам, был найден на автостоянке в Кульсары. Заметили холодное оружие при входе на ж/д вокзал, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном ношении холодного оружия (ч.1 ст.287 УК) рассмотрел Бейнеуский районный суд.

Выяснилось, что 6 апреля 2025 года подсудимый нашел холодное оружие "кастет" на территории стоянки такси в городе Кульсары и положил его в наплечную сумку. На такси он прибыл из Кульсары на железнодорожный вокзал в селе Бейнеу, чтобы сесть на пассажирский поезд по маршруту "Мангистау - Алматы".

"Во время прохождения контроля через рентген-телевизионное устройство при входе на вокзал в его сумке был обнаружен и изъят кастет, который он незаконно хранил при себе", - рассказали в суде.

Вина подсудимого подтверждалась его полным признанием, протоколом изъятия, вещественным доказательством, заключением специалиста и другими материалами дела.

Подсудимый признал вину, искренне раскаялся и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд посчитал раскаяние и полное признание вины смягчающими обстоятельствами. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 МРП (98 300 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.287 УК РК незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.