"Ты знаешь, кто я такая?": "чиновницы" устроили дебош в ресторане в Карагандинской области (видео)

Конфликт посетителей и администрации одного из ресторанов в Шахтинске произошел на днях и попал на видео. В полиции региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадры случившегося были опубликованы в Telegram-канале "Вечерняя Караганда".

Конфликт посетителей с администрацией одного из ресторанов в Шахтинске произошел в ночь с 26 на 27 мая, говорится в публикации.

По данным администрации заведения, это были якобы госслужащие - они не желали прекращать вечеринку даже после завершения работы заведения.

Сообщается, что гости швыряли телефоны и матерились.

"Ты знаешь, кто я такая?" - спрашивала одна из посетительниц персонал заведения на опубликованном видео.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали случившееся.

"За использование нецензурной лексики во время конфликта сотрудники полиции доставили участников инцидента в отдел полиции, где они были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство", - заявили стражи порядка.

Собранные материалы направлены в судебные органы для принятия решения, подчеркнули в ведомстве.

По информации Tengrinews.kz, в акимате Шахтинска заявили, что участницы видео не являются государственными служащими или сотрудниками местных исполнительных органов города.

Согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.