Бензин подожгли на парковке в Костанае ради видео

В Костанае мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство из-за поджога бензина на парковке ради съемки видео с оператором, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту мелкого хулиганства (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Согласно материалам дела, 21 апреля 2025 года мужчина, находясь на парковке возле "Тобол Арены" в Костанае, вылил на асфальт около 300 гр. бензина и поджег его, чем проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.

На судебном заседании мужчина признал свою вину.

"Он пояснил, что прибыл на парковку вместе со знакомым для видеосъемки горения бензина на асфальте в рамках неформального проекта. Ранее он познакомился с оператором, и они решили осуществить съемку с использованием автомобиля. После поджога бензина огонь был потушен при участии самого мужчины и его знакомого", - рассказали в суде.

Суд признал мужчину виновным. При отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств ему назначили штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Шымкенте мужчине назначили штраф за то, что ради съемки рекламного ролика он разбил лобовое стекло автомобиля Kia K5. Суд посчитал это действие мелким хулиганством. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не назначать строгого наказания.