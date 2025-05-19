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Мужчина поцеловал девочку и попал под статью в Жезказгане

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Девочка стоит спиной
Девушка. Иллюстративное фото: LSOphoto / Getty Images

В Жезказгане прекратили административное дело и возбудили уголовное из-за действий в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело, возбужденное по ч.1 ст.434 КоАП, рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 20 апреля 2025 года гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле магазина в Жезказгане, приставал к несовершеннолетней девочке. Сперва его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

"В суде гражданин признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии опьянения, обнял и поцеловал потерпевшую, приняв ее за свою дочь, и выразил раскаяние в содеянном", - отметили в суде.

Потерпевшая и ее законный представитель подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе.

По их словам, во время происшествия девочка помогала родственнице возле магазина и убирала территорию.

"В этот момент к ней подошел гражданин, завел разговор, после чего обнял, поцеловал, попросил номер телефона. Когда потерпевшая закричала, он скрылся с места происшествия", - рассказали в суде.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины имеются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.121-1 УК РК.

Административное производство прекратили, а материалы направили в орган досудебного расследования.

Добавим, что по ст.121-1 УК РК совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, сопряженных с предложениями, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, включая сеть Интернет, или прикосновениями сексуального характера, наказывается исправительными работами в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246532-muzhchina-poceloval-devochku-i-popal-pod-statyu-v-zhezkazgane/