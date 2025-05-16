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Эзотерика

Житель ЗКО убил зятя за то, что он избил его младшую сестру

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Мужчина с ножом
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: redstallion/Getty Images

В ЗКО к 11 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который убил зятя ножом потому, что тот избил его младшую сестру, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту убийства рассмотрели с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"В городе Аксай гражданин на почве личной неприязни к зятю из-за того, что последний ранее избил младшую сестру подсудимого, умышленно нанес ножом два удара в область грудной клетки слева и в область шеи с неполным рассечением артерии. От полученных ранений потерпевший скончался на месте", - установил суд.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить виновному лишение свободы на 11 лет.

Потерпевшая сторона просила суд назначить подсудимому самое строгое наказание. Подсудимый свою вину не признал.

Вердиктом присяжных заседателей мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В июле прошлого года на одной улиц Аксая прохожие обнаружили тело 22-летнего местного жителя, зарезанного ночью. Подозреваемым в преступлении стал 27-летний родственник погибшего.

Его задержали по "горячим следам". По предварительным данным следствия, преступление произошло в результате спора между родственниками, а подозреваемый дал признательные показания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245794-zhitel-zko-ubil-zyatya-za-to-chto-on-izbil-ego-mladshuyu-sestru/