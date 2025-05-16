КНБ нашел взрывчатку в Акмолинской области

Департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал незаконного оборота взрывчатых веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе проведенных мероприятий обнаружено и изъято 200 кг аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц.

По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности.

Проводится досудебное расследование по ч.4 ст.287 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.4 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее у пожилого жителя Акмолинской области заподозрили в хранении взрывчатых веществ. Стражи порядка провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно, являющихся взрывными волноводами.