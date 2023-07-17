В гараже жителя Степногорска нашли взрывчатые вещества (видео)

Найденные взрывчатые вещества. Фото: t.me/police_of_kz

Пожилого жителя Акмолинской области заподозрили в хранении взрывчатых веществ, об этом сегодня сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"Сотрудниками УБОП ДП области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества", – говорится в сообщении.

По информации МВД, стражи порядка провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно, являющихся взрывными волноводами.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Назначена экспертиза.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028982-v-garazhe-pozhilogo-zhitelya-akmolinskoy-oblasti-nashli-vzryvchatye-veschestva-video/