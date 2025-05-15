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Пропавшего мужчину нашли мертвым в Кокшетау

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Жанболат Кенжахметов
Жанболат Кенжахметов. Фото: ДП Акмолинской области

14 мая в Кокшетау полицейские нашли тело без вести пропавшего 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ранее стало известно, что 11 мая 2025 года в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило заявление от пожилого мужчины о пропаже его сына.

По словам заявителя, 8 мая 41-летний Жанболат Кенжахметов после окончания рабочего дня вместе с коллегой направился на автомобиле в сторону автогородка, к магазину "Рома". С тех пор его местонахождение было неизвестно.

На розыск были ориентированы сотрудники всех подразделений, задействованы дополнительные силы.

Проверены гостиницы, частные дома и съемные квартиры. Проводили и обходы заброшенных зданий и неэксплуатируемых строений, устанавливали возможных свидетелей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245176-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-kokshetau/