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Эзотерика

Тело человека нашли на ж/д путях в Алматинской области: задержан подозреваемый

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Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: sefa ozel / Getty Images

В Алматинской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела на железнодорожных путях. Задержан подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Алматинской области, по результатам оперативно-разыскных мероприятий по "горячим следам" задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в КТЖ сообщили, что вечером 7 мая тело человека без признаков жизни обнаружили на железнодорожных путях на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы).

Грузовой поезд на данном участке применил экстренное торможение, его остановили до завершения всех необходимых в данном случае процедур. На место происшествия прибыла полиция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243049-telo-cheloveka-nashli-na-zh-d-putyah-v-almatinskoy-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyy/