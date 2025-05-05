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Конфискованный Volvo за 100 млн тенге разграбили в Алматинской области

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Грузовик едет по дороге
Грузовик. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области разграбили тягач Volvo и скрыли автомобиль Mercedes, подлежащие конфискации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе проведенной проверки прокуратурой Алматинской области установлен факт разграбления конфискованного имущества, находящегося на специализированной штрафной стоянке.

Речь идет о седельном тягаче Volvo FH с прицепом общей стоимостью свыше 100 млн тенге.

"Указанное транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства. Однако, находясь на хранении, тягач был разобран и подвергнут хищению комплектующих", - рассказали в прокуратуре Алматинской области.

Кроме того, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации. В рамках уголовного дела автомашина Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге была передана на хранение отцу подозреваемого. Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства.

Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого уклонился от исполнения обязательств по хранению и скрыл автомобиль.

Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.

По информации официального сайта Департамента юстиции Карагандинской области, конфискация имущества осуществляется судебными исполнителями в рамках исполнительного производства на основании приговора суда по уголовным делам, а также по административным делам на основании постановление суда по административным правонарушениям.

Конфискованное имущество принимается уполномоченными органами по управлению государственным имуществом согласно акта описи, оценки и приема-передачи имущества.

После передачи имущества в уполномоченные органы судебным исполнителем выносится постановление о прекращении исполнительного производства и исполнительное производство считается оконченным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241990-podlezhali-konfiskacii-volvo-za-100-mln-tenge-razgrabili-a-mercedes-skryli-v-almatinskoy-oblasti/