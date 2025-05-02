Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Теневой оборот нефтепродуктов на 54 млн тенге выявили в двух регионах Казахстана

Опубликовано:

Цистерны с топливом
Цистерны. Фото: КГД МФ РК

Пресечен теневой оборот свыше 247 тыс. литров нефтепродуктов в Алматы и области Абай на общую сумму более 54 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

По информации ведомства, 30 апреля 2025 года в ходе проверочных мероприятий на одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге.

Как оказалось, продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов.

Материалы переданы в ДЭР Алматы для принятия процессуального решения.

А 25 апреля 2025 года, в результате внеплановой налоговой проверки в Семее выявлена незарегистрированная автозаправочная станция, которая осуществляла деятельность без постановки на налоговый учет.

В результате было изъято более 70 тонн нефтепродуктов, ориентировочной стоимостью 19 миллионов тенге.

Материалы также направлены в ДЭР области Абай.

"Незаконная торговля подакцизными товарами наносит ущерб экономике, создает неравные условия для добросовестных предпринимателей и может нести угрозу окружающей среде и безопасности населения", - заявили в КГД.

Ранее мы писали, что в Казахстане добыча нефти и газа ведется по трем видам договоров: концессии, соглашения о разделе продукции (СРП) и совместного предприятия (СП), при этом крупнейшие месторождения разрабатываются по СРП и СП с меньшей налоговой нагрузкой.

Аналитики отмечали, что такой дисбаланс создает неравные условия в отрасли, и приближение окончания сроков лицензий открывает возможность для пересмотра условий и формирования более сбалансированной системы налогообложения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241567-tenevoy-oborot-nefteproduktov-na-54-mln-tenge-vyyavili-v-dvuh-regionah-kazahstana/