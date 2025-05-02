Теневой оборот нефтепродуктов на 54 млн тенге выявили в двух регионах Казахстана

Пресечен теневой оборот свыше 247 тыс. литров нефтепродуктов в Алматы и области Абай на общую сумму более 54 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

По информации ведомства, 30 апреля 2025 года в ходе проверочных мероприятий на одной из нефтебаз Алматы обнаружены 177 100 литров ГСМ на сумму более 35 млн тенге.

Как оказалось, продукция хранилась в резервуарах, бензовозах и пластиковых емкостях без соответствующих документов.

Материалы переданы в ДЭР Алматы для принятия процессуального решения.

А 25 апреля 2025 года, в результате внеплановой налоговой проверки в Семее выявлена незарегистрированная автозаправочная станция, которая осуществляла деятельность без постановки на налоговый учет.

В результате было изъято более 70 тонн нефтепродуктов, ориентировочной стоимостью 19 миллионов тенге.

Материалы также направлены в ДЭР области Абай.

"Незаконная торговля подакцизными товарами наносит ущерб экономике, создает неравные условия для добросовестных предпринимателей и может нести угрозу окружающей среде и безопасности населения", - заявили в КГД.

Ранее мы писали, что в Казахстане добыча нефти и газа ведется по трем видам договоров: концессии, соглашения о разделе продукции (СРП) и совместного предприятия (СП), при этом крупнейшие месторождения разрабатываются по СРП и СП с меньшей налоговой нагрузкой.

Аналитики отмечали, что такой дисбаланс создает неравные условия в отрасли, и приближение окончания сроков лицензий открывает возможность для пересмотра условий и формирования более сбалансированной системы налогообложения.