Незаконное медресе выявили в Алматинской области

В Жамбылском районе Алматинской области выявили незаконно работающее медресе, где во время проведения ОПМ полицейские обнаружили двоих человек, изучающих религиозную литературу, передает NUR.KZ.

Сотрудники полиции Жамбылского района в ноябре 2024 года в рамках проведения ОПМ "Участок" обнаружили в двухэтажном здании в селе Унгиртас двоих человек - несовершеннолетнюю девочку и женщину, которые изучали религиозную литературу под руководством женщины, являющейся руководителем центра "Хадиша".

Во время разбирательства никаких разрешительных документов на осуществление религиозной деятельности и доверенности родителей воспитанницы не было предоставлено. При этом изъята религиозная литература, не прошедшая согласование с ДУМК.

В этой связи полицией было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК в отношении юридического лица "Хадиша", однако затем дело было переквалифицировано в административное - по статье 490 КоАП.

Управление по делам религии Алматинской области составило административный протокол, после чего материалы дела были переданы в Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, который постановил оштрафовать юридическое лицо на 100 МРП - 393 200 тенге.