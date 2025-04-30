Незаконное медресе выявили в Алматинской области
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В Жамбылском районе Алматинской области выявили незаконно работающее медресе, где во время проведения ОПМ полицейские обнаружили двоих человек, изучающих религиозную литературу, передает NUR.KZ.
Сотрудники полиции Жамбылского района в ноябре 2024 года в рамках проведения ОПМ "Участок" обнаружили в двухэтажном здании в селе Унгиртас двоих человек - несовершеннолетнюю девочку и женщину, которые изучали религиозную литературу под руководством женщины, являющейся руководителем центра "Хадиша".
Во время разбирательства никаких разрешительных документов на осуществление религиозной деятельности и доверенности родителей воспитанницы не было предоставлено. При этом изъята религиозная литература, не прошедшая согласование с ДУМК.
В этой связи полицией было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК в отношении юридического лица "Хадиша", однако затем дело было переквалифицировано в административное - по статье 490 КоАП.
Управление по делам религии Алматинской области составило административный протокол, после чего материалы дела были переданы в Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, который постановил оштрафовать юридическое лицо на 100 МРП - 393 200 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240688-nezakonnoe-medrese-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti/