Военнослужащий заплатит за неисполнение приказа в области Абай

В области Абай рассмотрели дело в отношении военнослужащего, который не исполнил приказ начальника пограничного отделения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, военнослужащего привлекли к административной ответственности по ч.6 ст.652 КоАП постановлением суда района Аксуат области Абай.

"Установлен факт умышленного неисполнения устного приказа начальника пограничного отделения о заступлении на пограничный наряд", - отметили в суде.

Постановлением суда военнослужащего признали виновным и привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.6 ст.652 КоАП РК неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влекут штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Алматинской области признали виновными в нарушении закона солдат за использование смартфонов в военной части вопреки приказу командира. Им назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток каждому.