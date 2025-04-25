Казахстанку оштрафовали из-за сына, который не ходил в колледж

Жительницу Жамбылской области второй раз наказали за непосещение занятий в колледже ее сыном. Ей предстоит выплатить штраф на сумму более 40 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.2 ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего повторно в течение года) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области.

"Согласно материалам дела, сын гражданки, несовершеннолетний учащийся 2-го курса колледжа, неоднократно, систематически, без уважительных причин пропускал занятия", - отметили в суде.

Поскольку ребенок не достиг 16-летнего возраста, в отношении его матери был составлен протокол.

"Данный инцидент происходит не в первый раз, и гражданка уже привлекалась судом к административной ответственности в ноябре 2024 года по ч.1 ст.127 КоАП за непосещение сыном занятий в учебном заведении", - уточнили в суде.

Постановлением суда женщина признана виновной. Ей назначили штраф в размере 15 МРП, однако с учетом смягчающих обстоятельств сумму штрафа суд снизил на 30%. В итоге он составил 41 тыс. тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее в Актюбинской области отца подростка, совершившего кражу мобильного телефона, наказали административным арестом на несколько суток.