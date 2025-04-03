Актюбинца арестовали за беспечность в воспитании сына

В Актюбинской области отец подростка, совершившего кражу мобильного телефона, был наказан административным арестом на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в конце марта 14-летний школьник из Кобдинского района самостоятельно приехал в Актобе.

"Здесь подросток посетил общественное место, где тайно украл мобильный телефон одного из посетителей. Полиция изъяла у ребенка телефон", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Школьника поставили на профилактический учет. А 1 апреля в Кобдинском районном суде рассмотрели административное дело в отношении родителей несовершеннолетнего.

Суд признал отца мальчика виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав и интересов ребенка. За свою беспечность в воспитании сына мужчина был подвергнут административному аресту на 5 суток.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.