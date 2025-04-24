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Вынесен приговор по делу о двойном убийстве в Акколе

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Акмолинской области вердиктом присяжных подсудимые признаны виновными по делу об убийстве двух человек. Они получили большие сроки - от 18 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении двух подсудимых по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица рассмотрел с участием присяжных заседателей специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

"В августе 2024 года в городе Акколе один подсудимый на почве имевшегося ранее конфликта совершил подстрекательство другого подсудимого к убийству трех лиц. После чего тот из ружья совершил убийство двух человек, третьему потерпевшему удалось скрыться с места происшествия", - установил суд.

Вердиктом присяжных заседателей первый подсудимый признан виновным в подстрекательстве к убийству (ч.4 ст.28 - п.1, 7 ч.2 ст.99 УК).

Второго подсудимого признали виновным в совершении убийства двух человек в группе лиц по сговору (п.1, 7 ч.2 ст.99 УК), кроме того - в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч.3 ст.287 УК).

"По факту покушения на убийство третьего лица вердиктом присяжных подсудимые оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей у подсудимых и оказание первой медицинской помощи, доставление в больницу потерпевших.

Отягчающим обстоятельством посчитали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда обвиняемому в подстрекательстве к убийству назначили 18 лет лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма. Второго подсудимого приговорили к 18 годам 6 месяцам лишения свободы.

С каждого осужденного взысканы по 20 млн тенге компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1, 7 ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.4 ст.28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238822-vynesen-prigovor-po-delu-o-dvoynom-ubiystve-v-akkole/