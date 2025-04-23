Мужчину, который напал на бортпроводника в Актау из-за забытого телефона, оштрафовали

Мужчина напал на бортпроводника после приземления самолета в Актау - дело поданному факту рассмотрели в суде и виновному назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В специализированном суде по делам об административных правонарушениях города Актау было рассмотрено административное дело в отношении гражданина К. по факту мелкого хулиганства.

Выяснилось, что 20 апреля 2025 года около 00:10 К., находясь в аэропорту города Актау вступил в конфликт с бортпроводником самолета.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, выразил искреннее раскаяние в содеянном и сообщил о наличии пятерых детей на иждивении. В связи с этим он попросил суд назначить наказание в виде административного штрафа.

"Постановлением суда К. признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП, и ему назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в Сети появилась информация о нападении пассажира на бортпроводника после приземления самолета.

Сообщалось, что мужчина, уже покинувший борт, внезапно вспомнил, что забыл телефон, и попытался вернуться в салон. Когда бортпроводник напомнил о правилах безопасности, пассажир ударил бортпроводника по лицу.