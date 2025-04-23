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Серийному убийце вынесли приговор в Павлодаре

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Судья зачитывает приговор
Судья зачитывает приговор. Фото: irbistv.kz

В Павлодаре мужчину осудили за четвертое убийство, которое произошло в 2009 году. Летом прошлого года подсудимому уже вынесли приговор по другому делу, передает "Ирбис TV".

В 2024 году, когда павлодарцу выносили приговор, было известно о трех фактах убийства девушек с его стороны. Все они были совершены в 2009 году. Одна жертва назвала его представителем нетрадиционной ориентации, за что получила удар ножом в горло. Другая отказалась от интима и также поплатилась за это.

В июле прошлого года окончательно подсудимому назначили 18 лет лишения свободы, но после вскрылось еще одно преступление.

В сентябре 2009 года парень вместе с друзьями и знакомой оказался на даче в садоводстве "Северный". Распивали спиртное. На следующий день решили отправиться в город, пока шли пешком до автобусной остановки, вдруг произошел конфликт.

"По пути следования девушка ушла вперед, на что он стал вслед ей кричать с просьбой, чтобы она подождала его. Просьбу девушка проигнорировала и, не останавливаясь, ускорила шаг. Его это сильно разозлило, от чего он стал бросать в нее мелкие камни. Пытаясь защититься, девушка побежала, однако он, догнав ее, стал бороться, в результате чего оба упали в вырытую траншею", - рассказала судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

Согласно материалам дела, в траншее парень ударил девушку неким предметом несколько раз по голове, пробив череп. От полученных травм она скончалась. Потом, как установил суд, павлодарец присыпал тело землей и мусором и скрылся с места происшествия.

Уголовное дело рассмотрели спустя 16 лет после совершения преступления и вынесли очередной обвинительный приговор.

"По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и приговора от 11 июля 2024 года специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области к отбытию окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет", - озвучила свое решение судья Айнура Юсупова.

Вину 40-летний подсудимый не признал. Пояснил, что утром проснулся на даче и увидел раздетую девушку, ее лицо было в крови, и рядом стоял знакомый, который держал в руках деревянную палку. Однако собранные по делу доказательства эту версию в итоге опровергли, отметила судья.

Напомним, ранее стало известно, что к замужней жительнице Павлодара, оказавшейся в компании двух парней, стали поступать знаки внимания от одного из них. Девушка отказала в интиме, за что ее задушили и скинули в озеро. Все произошло летом 2009 года.

На протяжении 15 лет подозреваемому удавалось скрываться. Делал он это в основном в местах лишения свободы. В 2010 и 2018 годах в отношении него вынесли приговоры также по убийствам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238531-seriynomu-ubiyce-vynesli-prigovor-v-pavlodare/