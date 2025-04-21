Обмотал лицо шарфом: обвиняемого в дерзком нападении на АЗС осудили в Костанайской области

В Костанайской области вынесли приговор обвиняемому в разбойном нападении на АЗС, совершенном в начале января этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в разбое (ч.1 ст.192 УК РК) рассмотрел Аулиекольский районный суд.

Как установил суд, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью совершения разбоя, избегая быть опознанным, надел спортивную шапку и закрыл лицо завязанным шарфом.

"Затем с целью последующего хищения чужого имущества вошел в помещение АЗС села Аулиеколь, угрожая ножом оператору-продавцу, в грубой форме потребовал у нее передать ему все денежные средства, находящиеся в кассе", - рассказали в суде.

Оператор-продавец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала все находящиеся в кассе деньги. Тем самым ТОО был причинен материальный ущерб.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Потерпевшие претензий не имели, так как ущерб был полностью возмещен. Подсудимый вину признал в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал его чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, посчитали совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале 2025 года в Аулиекольском районе Костанайской области произошло дерзкое разбойное нападение на АЗС. Оператору угрожали ножом и потребовали деньги. Под угрозой женщина передала 33 тыс. тенге.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого - 41-летнего местного жителя.