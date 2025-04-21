Полицейских вызвали в больницу из-за поведения пьяных людей на юге Казахстана

В области Абай мужчину приговорили к общественным работам за оскорбление полицейских 1 января на территории районной больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.378 УК рассмотрели в суде района Маканшы.

Из материалов дела следует, что 1 января около 07.00 на канал "102" дежурной части отдела полиции поступил вызов от работников Маканчинской районной больницы о том, что некие люди в нетрезвом состоянии в больнице препятствовали служебной деятельности медицинских работников.

На вызов в больницу прибыли дежурные сотрудники полиции в специальной форме и при исполнении служебных обязанностей.

"Подсудимый, понимая, что сотрудники полиции являются представителями власти, в присутствии медицинских работников выражался в адрес сотрудников полиции нецензурными словами, оскорбляющими их честь и достоинство", - установил суд.

По заключению судебно-филологической экспертизы нецензурные слова подсудимого в адрес сотрудника полиции признаны оскорбляющими честь и достоинство.

В результате в отношении подсудимого возбудили уголовное дело по ч.1 ст.378 УК. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд посчитал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 40 часов общественных работ. Также с подсудимого взыскали принудительный платеж 19 660 тенге в Фонд потерпевших Республики Казахстан. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее стало известно, что в области Абай мужчину, доставившего друга с травмой в больницу ночью 1 января, наказали за проявление неуважения к медицинскому работнику. Ему назначили административное взыскание в виде штрафа.