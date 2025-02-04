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Казахстанец в новогоднюю ночь привез в больницу друга со сломанной ногой и попал под суд

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Пациент в больнице
Мужчина со сломанной ногой. Иллюстративное фото: DAJ / Getty Images

В области Абай мужчину, доставившего друга с травмой в больницу ночью 1 января, наказали за проявление неуважения к медицинскому работнику, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.80-1 КоАП РК рассмотрели в суде №2 Урджарского района.

Из материалов дела следует, что 1 января 2025 года около пяти часов утра правонарушитель, находясь в приемном покое районной больницы, проявил неуважение, выражался нецензурной бранью в адрес медицинского работника при исполнении ею своих должностных обязанностей.

"На судебном заседании правонарушитель вину свою не признал, пояснил, что привез в районную больницу друга, у которого была сломана нога. Так как медицинские работники не в должной мере исполняли свои служебные обязанности, сделал им замечание, нецензурной бранью в их адрес не выражался", - уточнили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что вина мужчины в совершении им административного правонарушения полностью подтверждается исследованными в суде протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, пояснениями медицинских работников и свидетелей, видеозаписью, приобщенной к материалам дела.

Смягчающих ответственность обстоятельств суд не установил.

Вынесено постановление о признании казахстанца виновным в совершении административного правонарушения.

Ему назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП, при этом, учитывая материальное положение правонарушителя, сумму штрафа снизили на 30%. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.80-1 КоАП РК проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217780-kazahstanec-v-novogodnyuyu-noch-privez-v-bolnicu-druga-so-slomannoy-nogoy-i-popal-pod-sud/