"Мой сын лежит в земле, а убийцы на свободе": родные погибшего не согласны с приговором в Уральске

В Уральске обе стороны оказались не согласны с приговором суда, который посчитал, что подсудимый убил своего лучшего друга во время застолья, передает "Мой город".

14 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор по делу об убийстве. По версии следствия, подсудимый жестоко расправился с лучшим другом Турарбеком Кенжегалиевым, который был убит тремя ударами ножа.

Однако все участники процесса, в том числе и семья погибшего, уверены, что осужден невиновный. Мама погибшего Турсынай Рахимова говорит, что ее сын был физически крепким и один человек не мог бы с ним справиться.

"Мой сын лежит в сырой земле, убийцы спокойно разгуливают на свободе, а наказали лучшего друга. В нашей стране нет справедливости. Я прошу лишь справедливости, обойду все инстанции, дойду до всех органов, но добьюсь наказания для убийц моего сына", - сказала женщина.

Младший брат осужденного даже провел свое расследование. Он нашел двоих мужчин, кто, по его мнению, мог был причастен к этому преступлению. Они прятались в доме знакомых. Однако полицейские не стали их задерживать и не назначили экспертизы.

"Один из виновных сам признался мне, у нас даже есть запись этого разговора. Тогда с нами были участковые, этот разговор должен был записаться на их жетонах, но и это не приняли во внимание. Дело расследовали в одностороннем порядке, записи с видеокамер с места происшествия обрезали и показали лишь те записи, которые удобны им. Я считаю, что следователь изначально допустил ошибку, но исправлять ее не стал", - рассказал брат осужденного.

Мама осужденного тоже уверена в невиновности сына. Она участвовала на суде в качестве общественного защитника.

"Я участвовала во всех процессах в качестве общественного защитника своего сына, знакомилась с материалами дела, слушала свидетелей. Нет ни одного доказательства вины моего сына. На ноже нет его отпечатков, под ногтями нет следов биоматериалов погибшего. Мой сын и сам чуть не умер, ему разбили голову, он сам истекал кровью, когда его в подъезде нашли соседи.

Никто не стал слушать наши доводы, следствию было удобно осудить одного человека, повесить на него всю вину. Никто не хочет добросовестно выполнять свои обязанности. Где наш справедливый Казахстан?! Кому нам верить?! Кому доверять?!" - со слезами на глазах сказала мама осужденного.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее стало известно, что в Уральске местного жителя судят за убийство лучшего друга. Участники процесса считают, что на скамье подсудимых должны быть другие люди.

Преступление произошло в ночь на 15 февраля 2024 года. Тогда погибшего 28-летнего Турарбека Кенжегалиева и его друга пригласили на застолье.

"Ближе к полуночи между гостями завязалась драка, моего сына три раза пырнули ножом, а его другу разбили голову и сильно избили. Смерть Турарбека повесили на его друга, а действительно виновные люди спокойно гуляют на свободе", - рассказала мать погибшего.