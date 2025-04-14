Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Камеры фиксации ПДД поверяли без оборудования в Астане

Опубликовано:

Камера фиксации нарушений
Камера. Иллюстративное фото: Jackyenjoyphotography/Getty Images

Лаборатория поверяла камеры фиксации ПДД без условий и соответствующих приборов - ее деятельность пришлось остановить, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Комитет технического регулирования и метрологии сообщил, что в январе этого года решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астана ТОО "Metrological Expert" было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 415-1 КоАП РК, с наложением штрафа в размере свыше 8 млн тенге, с приостановлением аттестата аккредитации поверочной лаборатории и аттестата поверителя по данному направлению измерения сроком на 6 месяцев.

Была подана апелляционная жалоба, однако ее оставили без удовлетворения.

Как пояснили в ведомстве, основанием и поводом к возбуждению административных дел послужило нарушение норм Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" на соответствие которым Товарищество было аккредитовано.

"Так, поверочной лабораторией Товарищества при проведении процедур поверки на "Аппаратно-программные комплексы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения" не было соответствующего оборудования для измерения, и не соблюдались условия окружающей среды, также отсутствовали записи первичных наблюдений", - говорится в сообщении комитета.

Согласно закону "Об обеспечении единства измерений", поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям.

Средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

Юридические лица, аккредитованные на поверку средств измерений, должны осуществлять электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в государственный научный метрологический центр в порядке, определяемом уполномоченным органом, за исключением случаев, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. 

Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений. Аттестация поверителей осуществляется один раз в пять лет в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235657-laboratoriya-nezakonno-poveryala-kamery-fiksacii-narusheniy-pdd-v-astane/