Камеры фиксации ПДД поверяли без оборудования в Астане

Лаборатория поверяла камеры фиксации ПДД без условий и соответствующих приборов - ее деятельность пришлось остановить, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли и интеграции.

Комитет технического регулирования и метрологии сообщил, что в январе этого года решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астана ТОО "Metrological Expert" было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 415-1 КоАП РК, с наложением штрафа в размере свыше 8 млн тенге, с приостановлением аттестата аккредитации поверочной лаборатории и аттестата поверителя по данному направлению измерения сроком на 6 месяцев.

Была подана апелляционная жалоба, однако ее оставили без удовлетворения.

Как пояснили в ведомстве, основанием и поводом к возбуждению административных дел послужило нарушение норм Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" на соответствие которым Товарищество было аккредитовано.

"Так, поверочной лабораторией Товарищества при проведении процедур поверки на "Аппаратно-программные комплексы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения" не было соответствующего оборудования для измерения, и не соблюдались условия окружающей среды, также отсутствовали записи первичных наблюдений", - говорится в сообщении комитета.

Согласно закону "Об обеспечении единства измерений", поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям.

Средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

Юридические лица, аккредитованные на поверку средств измерений, должны осуществлять электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в государственный научный метрологический центр в порядке, определяемом уполномоченным органом, за исключением случаев, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой поверки средств измерений. Аттестация поверителей осуществляется один раз в пять лет в порядке, определяемом уполномоченным органом.