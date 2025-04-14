Пострадали десятки граждан: киберполицейские раскрыли крупную аферу в Алматинской области
Опубликовано:
Граждан обманывали с помощью WhatsApp в Алматинской области - задержана подозреваемая в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.
По данным полиции, злоумышленница представлялась посредником и предлагала содействие в получении государственных грантов. В результате ее действий пострадали десятки граждан.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Енбекшиказахского района задержана местная жительница. Установлено, что путем обмана она завладела денежными средствами на сумму свыше 5 млн тенге. На сегодняшний день задокументировано более 10 эпизодов противоправной деятельности", - отметили киберполицейские.
В настоящий момент в отношении женщины возбудили уголовное дело.
Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235636-postradali-desyatki-grazhdan-kiberpoliceyskie-raskryli-krupnuyu-aferu-v-almatinskoy-oblasti/