Пострадали десятки граждан: киберполицейские раскрыли крупную аферу в Алматинской области

Граждан обманывали с помощью WhatsApp в Алматинской области - задержана подозреваемая в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По данным полиции, злоумышленница представлялась посредником и предлагала содействие в получении государственных грантов. В результате ее действий пострадали десятки граждан.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Енбекшиказахского района задержана местная жительница. Установлено, что путем обмана она завладела денежными средствами на сумму свыше 5 млн тенге. На сегодняшний день задокументировано более 10 эпизодов противоправной деятельности", - отметили киберполицейские.

В настоящий момент в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.