Присяжный отказался подписывать присягу и был наказан в Актау

В Актау привлекли к ответственности присяжного заседателя, который отказался от подписания текста присяги при рассмотрении уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.653 КоАП рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Актау.

9 декабря прошлого года судебный пристав специализированного межрайоного суда по уголовным делам Мангистауской области составил протокол об административном правонарушении, так как при рассмотрении уголовного дела гражданин, являясь членом коллегии присяжных заседателей, отказался от подписания текста присяги.

Вина мужчины подтверждалась признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами, собранными по делу.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, полное признание вины. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Мужчину признали виновным. Ему назначили административное наказание в виде предупреждения. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.