Генпрокуратура рассказала о деле на 6,4 млрд тенге против экс-руководства "дочки" "КазТрансОйл"

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода "Астрахань-Мангышлак", передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, спецпрокурорами Генеральной прокуратуры завершено расследование уголовного дела по факту хищения государственных средств в сумме 6,4 млрд тенге при реконструкции водопровода "Астрахань-Мангышлак", выявленное прокурорами в ходе проверки исполнения бюджета.

В совершении хищения подозреваются бывший генеральный директор квазигосударственного предприятия "Магистральный водовод" - дочерней компании "КазТрансОйл", его заместитель, представители компании-подрядчика и учредитель проектной организации.

"В рамках расследования уголовного дела установлено имущество подозреваемых лиц на сумму 1,1 млрд тенге, которое с санкции суда арестовано в целях обеспечения исполнения приговора.

Дело направлено в суд", - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщается на официальном сайте компании, товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный водовод" создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Законом РК "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", другими нормативными правовыми актами РК и уставом.

Учредителем и единственным участником товарищества является АО "КазТрансОйл".

Головной офис ТОО "Магистральный водовод" находится в Атырау.